Önceki gün oturumunda Alaca’ya bağlı Yatankavak köyünde Güneş Enerji Santrali yapılmasını reddeden İl Genel Meclisi, bugünkü oturumda gündemi yeniden görüşerek, GES’e onay verdi.

Yatankavak köyü muhtarı Mehmet Kaplan ve köy sakinlerinin köyün tek mera alanı olan yerin yanına GES yapılmaması için dilekçe vermişti.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mustafa Kaplan, GES’in imar planında değişiklik yapıldığını ve meraya gidecek olan yolun genişliğinin 10 metreye çıkarılacağını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise genişliğin 15 metreye çıkması için GES firması ile görüşme yapılacağını ifade etti.

‘HAYVANLAR TARLAYA GİRERSE SIKINTI ÇIKAR’

MHP’nin Alaca İl genel Meclis üyesi Tuncay Okur, GES’in köyde huzursuzluk oluşturacağından endişe duyduklarını aktardı.

Meraya giden yolda 300-400 hayvanın geçmesi durumunda hayvanların tarladan geçebileceğini bu durumda da kavgalara neden olabileceğini dile getiren Okur, tarlalara tel çekilmesi gerektiğini savundu.

Meclis Başkanı Fatih Temur konuyu oylama sundu. GES yapımına MHP grubu red verirken, oy çokluğuyla kabul edildi.