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HARUN AKKAYA

İlimiz Hentbol Hakemleri Sami Öncel ve Taner Adıkdı sezonun ilk haftasında Sivas’da Kadınlar 1. lig maçında düdük çaldılar.

Kadınlar 1. Lig B grubu ilk hafta maçında dün Sivas Mecnun Odyakmaz Spor Salonu’nda oynanan Sivas Belediyespor ile Siirt İl Özel İdaresi arasındaki maçı ilimiz klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adıkdı yönetti. Maçın gözlemciliğini ise Kayseri’den M. Fatih Kaymaz yaptı.

Maçın ilk yarısını 23-15 önde tamamlayan Sivas Belediyespor takımı maçtan da 42-33’lük skorla galip ayrılmayı başardı.