Çorum Onkoloji ve Kanser Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği tarafından kanser hastaları yararına kermes açtı.

Hakkı Bilal Mağazası yanındaki mağazada yapılan kermesin açılışına Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi ve ONKO-SAV dernek üyelerinin yaptığı el işi ürünler kanser hastaları yararına satışa sunuldu.

ONKOSAV Başkanı Birgül Harzadın, 16 Temmuz’a kadar açık olacak kermese tüm duyarlı Çorum halkını davet etti.

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Editör: Murat Karasu