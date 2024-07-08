Çorum Onkoloji ve Kanser Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği tarafından kanser hastaları yararına kermes açtı.

Hakkı Bilal Mağazası yanındaki mağazada yapılan kermesin açılışına Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi ve ONKO-SAV dernek üyelerinin yaptığı el işi ürünler kanser hastaları yararına satışa sunuldu.

ONKOSAV Başkanı Birgül Harzadın, 16 Temmuz’a kadar açık olacak kermese tüm duyarlı Çorum halkını davet etti.