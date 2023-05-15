FATİH BATTAR

İnşası tamamlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapılıyor.

Onkoloji Hastanesi'nde otopark ve çevre düzenlemesi işlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'den hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İnşaası tamamlanan ve çevre düzenlemesi yapılan Onkoloji Hastanesi için cihaz ve hekim ataması beklenirken, Çorum'da özellikle kanser hastaları ve yakınları 'hastanenin ne zaman açılacağı? sorusunu souyor.

Onkoloji Hastanesi'nin faaliyete geçmesiyle kanser hastalarının Ankara, Samsun gibi büyükşehirlere sevkinin önünü geçllmesi hedefleniyor.