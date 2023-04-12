HURŞİT BOZKURT

Vali Mustafa Çiftçi, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında inşaat çalışmaları devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir’den son durum hakkında bilgi aldı.

BİNA, CİHAZ VE HEKİM

Edindiğimiz bilgilere göre, Valilik Özel İl Özel İdakesi tarafından yapımı üstlenilen ve kente sağlık alanında önemli bir yatırım olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin iki etaplı bina yapımında belli bir aşama kaydedildiği belirtilirken, Çorumlular merkezde bilhassa cihazlarla ilgili noksanlıklarının tamamlanması ve nihai olarak hekim ve sağlık personeli atamalarıyla sağlık hizmeti sunumunun başlamasını bekliyor.

Bilindiği üzere Çorum'da kanser hastaları teşhis ve tedavi için Ankara ve Samsun gibi merkezlere gidiyor.