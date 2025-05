Çorum Belediyesi, “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla, kurban bağışı kampanyasını bu yılda hizmete sunuyor.

Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar 9 Mayıs 2025 Cuma gününden itibaren https://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 5 yıldır devam eden Online Kurban kesim randevu sisteminin 9 Mayıs 2025 Cuma günü açılacağını duyurdu. Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasının kurban bayramı boyunca hizmet vereceğini açıklayan Çöplü; “Büyükbaş kurbanlıklarını Halk Et Kombinasında kestirmek isteyen vatandaşlar https://kurban.corum.bel.tr adresine giriş yapıp sisteme kayıt olarak; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecekler.” dedi.

Veteriner Hekim Kontrolünde, Modern ve Hijyenik Ortamda Kesimler Yapılıyor

Halk Et Kombinasında yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, “Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda Veteriner Hekim Kontrolünde, deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak, İslami usullere riayet edilerek yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda Bayramın 1. günü sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak, bayramın 2. ve 3. gününde ise hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılacak. Vatandaşlarımız 9 Mayıs 2025 Cuma gününden itibaren online kurban kesim sistemimize kayıt yaptırarak, büyükbaş kurbanlıkları için “Randevu Al” kısmına girdikten sonra burada “paylamalı” ya da “paylamasız” olarak sıralarını alabilecekler. Kurban kesim sıralarında “paylamalı” kesimi seçenler hisse sayısını, tarih ve sırasını seçerek kesim sırasını alırken, yine “Randevu Al” kısmında “paylamasız” kısmını seçenler tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alabilecekler. “Paylamalı” sıra alanlara kurbanlıkları, girmiş oldukları hisse sayısına göre paylanmış olarak aynı gün içinde teslim edilirken, “paylamasız” sıra alanlara ise, kurbanlıkları 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak hemen kesim sonrası teslim edilecek. Vatandaşlarımızın Online Kurban Randevu sistemimize kayıt yaptırabilmeleri için kendi kimlik bilgileri dışında, 2 hissedarının da isim, soy isim, TC. kimlik numaraları, gün, ay ve yıl olarak doğum tarihleri ile hissedarlarının telefon numaralarını da hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Kurban Bayramının 1. Günü 1-150 arasında kurban kesim sırası alanların, kurbanlıklarını 5 Haziran 2025 Perşembe (Arefe) günü saat 15:00’a kadar Halk Et Kombinamıza getirmeleri gerekmektedir. Kurbanını Halk Et Kombinamızda kestirmek isteyen vatandaşlarımız online olarak kesim sırasını alarak, gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını mezbahanemize getirebilir.” diye konuştu.

Kurban Kesim Yeri:

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası

Ulukavak Mah. İskilip Yolu 4. Km. No:120-1 ÇORUM

(Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı Yanı)

Bilgi İçin: +90 552 743 19 19