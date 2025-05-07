Vali Ali Çalgan dün un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Ziyarette yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan ve hastane yetkililerinden bilgi alan Çalgan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum'da dün öğle saatlerinde Hatap Un Fabrikası’nın paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı patlama yaşanmış, meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralanmıştı.

Vali Çalgan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.