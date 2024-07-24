Yarım sezon Çorum FK forması giyen Onur Kolay yeni sezon için Belediye Kütahyaspor ile anlaştı.
1991 İskilip doğumlu Onur Kolay Başkent Şafakspor’da başladığı profesyonel futbolda Karacabey Belediyespor, Şanlı Urfaspor, Hatayspor, İstanbulspor, Manisa FK’nın ardından 2020-21 sezonunda Çorum FK’ya imza atan Onur Kolay devre arasında Urfaspor sonrada Bayburtspor, Karşıyaka ve son olarakta geçen sezon Kepezspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kolay yeni sezon için Belediye Kütahyaspor ile anlaştı.
Editör: Fatih Battar