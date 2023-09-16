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Bir sezon Ahlatcı Çorum FK formasını giyen kaleci Onurcan Piri transferin son günü Kayserispor ile anlaştı.

Giresunspor alt yapısından yetişen ve yeşil beyazlı takımda profesyonem olan Onurcan Piri Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Çankayaspor formalırını giydikten sonra 2018-19 sezonunda Ahlatcı Çorum FK’ya transfer oldu. Bir sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Bursaspor ve ardından Giresunspor ile anlaşan Onurcan Piri takımının transfer yasağı nedeni ile ayrıldı.

Uzun süredir Kayserispor’un transfer tahtasını açmasını bekleyen Piri önceki gün bu gerçekleşince Kayserispor ile üç yıllık imza attı.