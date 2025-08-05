Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Karmış Köyü’nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, çevre köy sakinlerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Saat 13.30 sıralarında Kuyu Suyu mevkisinde başlayan yangını fark eden Karmış ve Sorkun köylerinden vatandaşlar, ellerine geçen ekipmanlarla alevlere müdahale etti. Yangının yayılmasını engelleyen köylüler, büyük bir felaketin önüne geçmiş oldu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan İskilip Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazöz ekipleri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.