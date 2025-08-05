CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2023 seçimleri öncesinde “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” olarak duyurulan TOKİ İlk Evim Konut ve İlk Evim Arsa projelerine ilişkin Çorum’daki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Tahtasız, projelerin büyük oranda tamamlanacağı vaadine rağmen, aradan geçen yaklaşık iki yıla rağmen Çorum’da sadece sınırlı sayıda konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

2 BİN 36 HAK SAHİBİ VAR, SADECE 533 KONUT TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesiyle Çorum’daki projelerin son durumunu sorgulayan Tahtasız, gelen resmi cevabı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık verilerine göre: 13 projede toplam 2.036 hak sahibi bulunuyor. 6 projede toplam 2.031 konutun ihalesi yapılmış durumda. Bu konutlardan sadece 533’ü tamamlanarak teslim edildi.