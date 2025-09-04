İsrail Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken, bölgede tansiyon iyice yükseldi. Gazze'nin tamamını işgali öngören Gideon operasyonlarında İsrail ikinci aşamaya geçti. Korkutan gelişmeyle birlikte bölgede Gazzelilerin kitlesel göç olasılığı güçlendi.

MISIR, SİNA YARIMADASI'NA 40 BİN ASKER GÖNDERDİ

Muhtemel göçten ilk aşamada en çok etkilenmesi beklenen Mısır'ı da endişe sardı. Mısır Filistinlilerin topluca göç ihtimaline karşı düğmeye bastı. Mısır, Sina Yarımadası'na 40 bin asker gönderdi. Bu karar, Mısır'ın son yılların en büyük askeri yığınaklarından biri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca M60 tankları, özel birlikler ve hava savunma sistemlerinden oluşan birliği sınır hattında konuşlandırdı.

"SİNA FİLİSTİNLİLER İÇİN ALTERNATİF TOPRAK OLAMAZ"

Söz konusu askeri konuşlanma, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla yapılırken, bölgedeki en ciddi güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendirildi. Rafah ve Şeyh Zuveyid çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mısır'ın bu adımı, hem İsrail'e hem de dünyaya, "Sınırlar ihlal edilemez. Sina Filistinliler için 'alternatif toprak' olamaz"" mesajı olarak yorumlandı.

"TOPRAKLARIMIZI İHLAL EDENLER SERT KARŞILIK GÖRECEK"

Kahire yönetimi Gazze'den Sina'ya doğru olası bir geçişin kabul edilemez olduğunu sık sık tekrar ederken, Kuzey Sina Valisi Halid Megaver, "Topraklarımızı ihlal edecek olanlar beklenmedik ve sert bir karşılık görecektir" uyarısında bulundu.