27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ön eleme ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre yarın oynanacak ön eleme maçı sonrasında hafta sonu oynanacak çeyrek final eşleşmeleride belli oldu.

Buna göre Kırmızı Gruptan ikinci olarak çıkan Şirinler Group Alaca takımı ile beyaz Gruptan ikinci olarak çıkan Bolat Harita Mühendislik takımları yarın saat 20’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım çeyrek finale yükselen son takım olacak.

Turnuvada çeyrek final maçları 13 Temmuz cumartesi günü oynanacak. Mimar Sinan sahasında saat 18.30’da oynanacak ilk çeyrek final maçında Beyaz Saray Düğün Salonları ile Kurt Elektirik takımları karşılaşacak. Bu maçın ardından ise saat 20’de Saylan Çelik ile Çopraşıklı Deli Kadirspor takımları yarı finale yükselmek için karşılaşacak. Bu iki maçın galibi yarı finalde birbiri ile karşılaşacak.

14 Temmuz pazar günü saat 18.30’da Şah Yapı ile Es Bilişim takımları üçüncü yarı finalisti belirlemek için karşılaşacaklar. Bu maçın ardından ise yarın oynanacak Şirinler Group Alaca ile Bolat Harita Mühendislik ön ele maçının galibi ile Eker İnşaat takımları saat 20’de son yarı finalisti belirleyecek maçta mücadele edecekler.

Turnuvada yarı final maçları 17 Temmuz çarşamba günü final maçı ise 20 Temmuz cumartesi günü Mimar Sinan sahasında 27. şampiyonu belirlemek için karşılaşacaklar.