28. Orta Kuşak Futbol turnuvasında heyecan üçüncü hafta maçları bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

İki haftalık maçların ardından bayram nedeni ile bir hafta ara verilen Orta Kuşak futbol turnuvasında üçüncü hafta heyecanı bugün beyaz grupta oynanacak iki maçla başlayacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak günün ilk maçında saat 18.30’da Kurt Elektrik ve Vizyon Tarım takımları karşılaşacak.

Grupta Kurt Elektrik ilk maçını kazanarak averajla lider durumda bulunurken Vizyon Tarım ise ilk iki maçından puansız ayrıldı.

Kurt Elektrik liderliğini sürdürmek Vizyon Tarım ise grupta umutlanmak içinmaçı kazanmak için mücadele edecek,

Bu maçın ardından ise saat 20’de Kalehisar Kardeşler İveco takımı iela Es Bilişim karşılaşacak.

Bir hafta bay geçen ve diğer maçını kazanan Es Bilişim takımı 3 puanla ikinci sırada yer alırken Kalesihar Kardeşler İveco ise iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak aynı puanla dördüncü sırada bulunuyor. Çeyrek final mücadelesi veren iki takımın bu maçı kazanan taraf büyük avantaj sağlayacak.

Turnuvada yarın Siyah grupta günü ise kırmızı grupta üçüncü hafta maçları oynanacak.