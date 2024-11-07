3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut yaptı.

Organ nakli merkezi fikrinin daha önce gündeme geldiğini fakat farklı gerekçelerle somut adımlar atılamadığını ifade eden Başhekim Komut, orta vadede böyle bir hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Hastaneye daha da fazla katkı sunabilmek için ödevlerini çıkardıklarını aktaran Komut, konuşmasında şunları söyledi: “Bundan önceki süreçlerde organ nakli merkezi olmak ya da yapabilen bir merkez olma fikri farklı şekillerde gündeme geldi. Fakat farklı gerekçelerle somut adımlar atılamadı ama artık Hitit Üniversitesi ile birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sadece organ nakli bekleyen hastaları refere eden değil ya da kadavradan gelin organları alın diye başka merkezleri koordinasyon içerisine davet eden bir merkez olmasını istemiyoruz. Orta vadede organ nakli yapabilen bir merkez olma hedefini önümüze koyduk. Somut adımlar da attık. Genel Cerrahi Dr. Arif Yüksek hocamız Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde eğitimini sürdürüyor. 6 ay daha sürecek.

Bizim Genel Cerrahi Kliniğimiz akredite ve söz sahibi. Pek çok özel, seçkin merkezlerde yapılabilen operasyonları yapabilen bir klinik. Arif hocam eğitimini tamamlayıp aramıza katıldıktan sonra hocamın yetkinliğini ve sertifikasyonunu merkezi olarak kullanarak, bundan sonra diğer kliniklerimizde ve paydaşlarımızla birlikte zemini hazırlayarak organ nakli yapabilen bir hastane olma hedefini önümüze koyduk. Bütün branşlarımızda bütün hocalarımızla bu hastaneyi, bu ili, bu bölgeyi ve topyekûn ülkemize katkı sağlayabilecek merkezlerin artırılması hususunda ödevlerimizi çıkarıyoruz.”

Hitit Ünivertesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan da organ naklinin önemine değinerek, “Bir insanın hayatını iyileştirmek için ve çoğu zamanda ona can vermek için yapılabileceklerin en kutsalıdır. Biz hekimler, sağlık profosörleri olarak bu konunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından Doç. Dr. Güvenç Doğan Organ Naklinin Önemi, Genel Cerrahi uzmanı Uzm. Dr. Bahadır Kartal Genel Cerrahi Bakış Açısı ile Organ Nakli, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak da Organ Bağışının Dini ve Manevi Yönü ile ilgili katılımcılara sunum yaptı.