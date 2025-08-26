Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı verilere göre Ortaköy’ün Çorum’un ilçeleri arasında sosyoekonomik, yatırım, büyüme ve gelişim yönünde birinci olduğunu belirtti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldiği 2014 yılından itibaren ilk gün ki hizmet aşkı ile çalıştıklarını belirterek, “Bunun sonucunu çok şükür aldık” dedi.

İlçesinin sosyoekonomik yönde gelişmede yatırım almada yatırımı sahaya yansıtmada birinci olduğunu kaydeden İsbir, Ortaköy’ün 108 puanla ilçeler arasında birinci olduğunu belirti.

Başkan İsbir, “Her şey Ortaköy için durmak yok yola devam” diyerek herkese teşekkür etti.



