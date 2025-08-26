Çorum’da düzenlenen Gökgözler Keşkek Şenliğine sevilen sanatçılar damga vuracak.

Son yıllarda bağlaması ve türküleriyle zirve yolunda ilerleyen Ali Eren Çınar, halk müziğinin sevilen sanatçısı Eda Doğanay, Veysel Bektaş, Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan şenlikte konser verecek.

Laçin İlçesine bağlı Gökgözler Köyü’nün geleneksel keşkek şenliğinde bir birinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

BU ŞENLİK KAÇMAZ...

Bu yıl 31 Ağustos'ta düzenlenecek olan 8. Gökgözler Köyü Keşkek Şenliği, bir hayli renkli geçecek.

Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yapacağı şenlikte Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Eda Doğanay, Ali Eren Çınar, Veysel Bektaş, ayrıca Çorumlu müzisyenler Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan da sahne alacak.

3 yaşında sazla tanışan Ali Eren Çınar, TRT'de "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Ünlü sanatçı Seyfi Doğanay’ın kızı Eda Doğanay ise en güzel türkülerini Çorumlular için söyleyecek.

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, 31 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek şenliklerine tüm Çorumluları davet etti.