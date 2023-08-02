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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i makamında ziyaret etti.

Başkan İsbir ziyarette AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile Kazankaya-Ortaköy yolu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ortaköy ve Yozgat’ın Kazankaya köyünün komşu olduğunu kaydeden Başkan İsbir, “Yöre halkı sürekli birbirleri ile irtibat halinde ve ticari yönden de birlikte hareket etmekteler. AK Parti Yozgat İl Başkanımız Yusuf Başer ile bir araya gelerek Kazankaya-Ortaköy yolunun yaklaşık 8 km’lik bölümünde iyileştirmeler yapılarak, mevcut keskin virajlar ve dar yolların ortadan kaldırılması hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Göstermiş olduğu misafirperverlik ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Yozgat İl Başkanımız Yusuf Başer’e teşekkür ediyorum” dedi.