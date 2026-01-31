Son günlerde saha çalışmalarına ve esnaf ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Torun ve Türker Semih İstanbullu ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, sanayi bölgelerinin üretim gücü, istihdam ve şehir ekonomisi açısından taşıdığı hayati öneme vurgu yaparak, “Şehrimizin ekonomik hayatına can veren sanayi esnafımızla bir araya gelerek hâl ve hatırlarını sorduk, talep ve önerilerini dinledik, gönül gönüle sohbet ettik. Sanayilerimiz, bir şehrin üretim gücünü, istihdamını ve bereketini ayakta tutan en önemli damarlardır.

Bu bilinçle; emekleriyle şehrimize değer katan sanayi esnafımızla her fırsatta bir arada olmaya, istişare kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Samimiyetleri, misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için tüm sanayi esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” açıklamasında bulundu.