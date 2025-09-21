Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin gelişimi için Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişletilmesi ve kuruluş protokolünün onaylanması gerektiğini söyledi.

Dere, düzenlediği basın toplantısında ilçenin sanayi potansiyeline dikkati çekti.

Sungurlu'nun leblebinin yanı sıra mühimmat üreten bir şehir olduğunu anımsatan Dere, " OSB Sungurlu için yatırım değil, kader meselesidir. Sungurlu'nun önü açılmalıdır. OSB protokolünün bir an önce onaylanması Sungurlu için zaruret değil, mecburiyettir. Belediye meclisimizde de il genel meclisimizde de tüm partilerin oy birliğiyle alınan kararlar, Sungurlu'nun ortak iradesidir." dedi.

Dere, sürecin uzamasının ilçeye zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sungurlu Belediye meclisi olarak 3 Haziran 2024'te yüzde 20 hisse oranında ortaklık için oy birliğiyle karar aldık. 4 Aralık 2024'te il genel meclisi 12 milyon lira bedelle ortaklığımızı kabul etti. 2 Ocak 2025'te belediyemizi temsil edecek üyeleri belirleyerek OSB yönetim kuruluna gönderdik. Şimdiye kadar 4,5 milyon liraya yakın ödeme yaptık. 16 Temmuz 2025'te müteşebbis heyeti toplandı ve yönetim oluşturuldu, ardından protokol bakanlığa gönderildi. Ancak aradan geçen 63 gün içinde protokolün henüz onaylanmadığını gördük. Bu durum OSB'nin işleyişinde aksaklıklara yol açmakta ve Sungurlu'ya yapılacak yatırımları geciktirmektedir."

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini vurguladı.