Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci ile birlikte OSB’deki bazı firmaları ziyaret etti.

Çorum sahip olduğu sanayi alt yapısıyla çevre illerden daha iyi bir konumda olduğuna işaret eden Vali Dağlı, “Organize Sanayi Bölgelerimizde boş olan parsellerin bir an önce doldurulması, üretime geçmeleri ve hızlanmaları için teşvik edilmesi, yine katma değeri yüksek, ihracata dayanan ürünlerin üretilmesi ve şirketlerimizin sanayi tesislerimizin kurumsallaşması, verimlilik boyutunda çalışmalarını iyileştirmeleri için gayret gösteriyoruz. Çorum’un ekonomisi, sanayi, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörleri üzerine kuruludur. Gıda, tekstil, orman ürünleri, mobilya, kağıt ürünleri, kimya-plastik, taş ve toprağa dayalı sanayi, makine-metal sanayi gruplarına kadar her alanda üretim ve ihracat yapılmaktadır. Çorum'da 3 adet OSB faal durumdadır. 4’ncüsünün alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Şehrimizde savunma sanayi başta olmak üzere yerli ve milli ürünler üretilmektedir. Çorum’da ihracatı teşvik eden çeşitli devlet destekleri ve teşvikler mevcut olup, ihracatçıların uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırıyor. Merkezde de savunma sanayisine çalışan önemli firmalarımız var. Çorum sanayisini daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Çorum’un ihracat performansı, şehrin ekonomik dinamizmini ve sanayicilerinin girişimci ruhunu ortaya koyduğunu belirten Vali Dağlı, Çorum’un elde ettiği başarı sanayi sektöründeki güçlü üretim kapasitesi, çeşitliliği ve sanayicilerin özverili çalışmaları sayesinde olduğunu belirterek, tüm sanayiciler ve iş insanlarına teşekkür etti.