FATİH AKBAŞ

Eğitimci-Yazar merhum Abdulkadir Ozulu’nun yeğeni Osman Aksel’in ilk kitabı yayınlandı.

Çorum Belediyesi’nden emekli, Müzisyen-Yazar Osman Aksel’in ünlü Yazar Kemal Tahir’in Çorum’da sürgün bulunduğu yılları anlattığı, ‘Öteyüz Kemal Tahirli Yıllar’ isimli kitabı İkinci Adam Yayınlarından çıktı.

Sahaf Mustafa Gökgöz, gazetemizi ziyaret ederek, ‘Öteyüz Kemal Tahirli Yıllar’ kitabı hakkında bilgiler verdi.

Osman Aksel’in rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavisinin sürdüğünü kaydeden Gökgöz, Aksel’in kitabını dayısı Eğitimci-Yazar merhum Abdulkadir Ozulu’nun aziz hatırasına ithafen yazdığını belirtti.

Kitapta ünlü Yazar Kemal Tahir’in Çorum’da sürgün bulunduğu yılları ve elektrikçi Osmanla hapishanedeki arkadaşlıklarının anlatıldığını kaydeden Gökgöz, kitabın internet sitelerinden alınabileceği gibi isteyenlerin de kendisinden kitaba ulaşabileceklerini ifade etti.