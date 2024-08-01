Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şubesi Müdürü Osman Bolluk ve kurum çalışanları için veda yemeği düzenledi.

1 Ağustos 2024 itibariyle Çorum’daki BİK iş ve işlemleri, Samsun Şubesi tarafından yürütülecek.

Bu sebeple Samsun ve Trabzon’a tayini çıkan BİK Çorum Şubesi yönetici ve çalışanları için veda yemeği verildi.

Hasan Zahir Et Lokantası’nda gerçekleşen yemeğe Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve bazı basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BİK Samsun Şube Müdürlüğü’ne atanan Osman Bolluk, Çorum basının her zaman kendilerine kol, kanat gerdiğini belirterek, “Yaklaşık 10 senedir fiilen buradaydım. Bu süreçte bende personelimde zorlanmadık. Çorum basını çok güçlü, iradeli ve bu kuruma çok sahip çıktılar. Farklı illerde bu şekilde olmadı. Çorum basını bize her zaman kol kanat gerdi. Hep ılımlı yaklaştı. Vedalar zordur. İnşallah yine yollarımız kesişir. Biz yine Çorum basınına aynı gayret ve çaba ile işlemlerimize devam etmek istiyoruz. İrtibatımız kopmayacak. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni bir yol yeni bir vizyon ile çıtayı daha yükseğe çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de yaşanan süreç hakkında bilgiler vererek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İkramlarla devam eden program, hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.