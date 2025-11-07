700 konutluk projenin temeli atıldı
Osmancık Belediyesi, vatandaşları 2025 yılına ait Çevre Temizlik, İlan Reklam ve Emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri konusunda uyardı.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu vergi ödemelerinin son gününün 1 Aralık 2025 olduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı. Ödemeler, mesai saatleri içerisinde belediye veznelerinden yapılabileceği gibi, e-vezne sistemi üzerinden internet aracılığıyla da kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Belediye yetkilileri, online ödeme seçeneği sayesinde vatandaşların sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabileceğini belirterek, son gün yoğunluğu yaşanmaması için ödemelerin erkenden yapılması çağrısında bulundu.

Muhabir: Çorum Hakimiyet