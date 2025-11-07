Osmancık Belediyesi, vatandaşları 2025 yılına ait Çevre Temizlik, İlan Reklam ve Emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri konusunda uyardı.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu vergi ödemelerinin son gününün 1 Aralık 2025 olduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı. Ödemeler, mesai saatleri içerisinde belediye veznelerinden yapılabileceği gibi, e-vezne sistemi üzerinden internet aracılığıyla da kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Belediye yetkilileri, online ödeme seçeneği sayesinde vatandaşların sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabileceğini belirterek, son gün yoğunluğu yaşanmaması için ödemelerin erkenden yapılması çağrısında bulundu.