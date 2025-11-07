Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da bulunan meralarında doğal dengesi bozuldu.

İklim krizinin yarattığı olumsuzluklar, aşırı sıcaklar, kuraklık ve doğal dengede meydana gelen değişimler, yıllardır Obruk, Hatap, Koçhisar, Yenihayat barajlarında olta balıkçılarını da etkiledi. Son yıllarda balık avı sayısının büyük ölçüde düştüğü, “Çorum meralarında balık bitti” denilecek boyutlara ulaştı.

Kuraklık ve suların bitme noktasına gelmesinin yanı sıra en büyük sıkıntı ağ serilerek yapılan avlanmalar.

Konu hakkında gazetemize bilgi veren kıyı balıkçıları; Çorum’da bulunan barajlarda ve meralarda hobi amaçlı olta balıkçılığı ile avlandıklarını son iki yıldır ağ serenler sebebiyle balık sayısında çok büyük düşüşlerin olduğunu ve ağlardan dolayı avlanamadıklarını dile getirdiler.

KİLOMETRELERCE AĞ SERİLİYOR

Çorum’da olta balıkçılarının en büyük şikayetleri ise Obruk, Yenihayat, Hatap barajlarının yanı sıra Kumçeltek, Salur, Kamil, Ambarcı, Kadife, Sağpazar, Eşençay, Karlık gibi baraj göllerinde kilometrelerce uzunluğa ulaşan ağların çokluğu ve balıkların bu ağcılar tarafından toplanıp satılması. Bu tür avlanmanın balık popülasyonuna zarar verdiğini söyleyen olta balıkçıları, kıyıda balık tutamadıklarını söylediler.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

İlimiz merasında yayın, turna, sazan, sudak gibi çeşit çeşit balıkların olduğunu dile getiren olta balıkçıları, hobi amaçla yaptıkları avlanmalarda son iki yılda büyük düşüşler olduğunu belirterek sürdürülebilir balıkçılık ve ilimizde balık çeşitliliğinin devam etmesi için Valilik, Jandarma, Tarım İl Müdürlüğünün gerekli önlemleri alarak ağ ile avlanma konusunda daha sıkı tedbirler alınmasını talep ettiler.

AV YASAĞINDA DAHİ AĞ İLE BALIK TUTULUYOR

Av sezonu yasağı olduğu zamanlarda bile bu ağcıların ağlarını serdikleri ve avlanmaya devam etmeleri Çorum meralarında maalesef balıkların bitme noktasına gelmesine sebep oluyor.

Bu meralara ağ serilmesinin de balık sayısının düşmesine neden olduğunun düşünüldüğü Çorum’da, sürdürülebilir balıkçılık için ağ seriminin durdurulması talep ediliyor.