Okçuluk’ta Osmancık’lı sporculardan büyük bir başarı daha.

Samsun’da yapılan Salon Federasyon Kupası Okçuluk müsabakalarında Osmancık Okçuluk kulübü takım halinde üçüncü olurken ferdi müsabakalarda ise Sude Tak şampiyon Ufuk Genç ise ikinci oldu. Üç sporcumuz ise milli takım seçmesine katılmaya hak kazandılar.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan organizasyonda 118 kulüpten 903 sporcu mücadele etti. Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenen organizasyon, 24 Ocak Cuma düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Osmancık Okçuluk kulübü antrenörleri Hakan Tak yönetiminde U 21 Barebow kategorisinde S. Sude Tak, Sümeyye Al ve Sana Uslu’dan oluşan takımla takım sıralamasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Dün yapılan ferdi müsabakalarda ise Osmancık Okçuluk kulübü Barobow U 21 genç kadınlar kategorisinde S. Sude Tak tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken aynı kategoride erkeklerde ise Ufuk Genç ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Okçuluk İl Temsilcisi ve Antrenörü Hakan Tak, S. Sude Tak, Sena Uslu ve Ufuk Genç elde ettikleri dereceler ile hafta sonunda Samsun’da yapılacak olan milli takım seçmelerinde mücadele edeceğini söyledi.

Tak Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri bu başarıların ardından milli takımda mücadele etmeyi hedeflediklerini belirterek sporcularını kutladı.