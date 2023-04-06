HARUN AKKAYA

Osmancık Belediyespor dün oynanması gereken Suvermez Kapadokyaspor maçına ilk yarıda çıkan olayları nedeni ile sosyal medyadan yapılan haberler ve yorumlar üzerine çıkmadı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin 24. haftasında dün oynaması gereken Suvermez Kapadokyaspor maçına gitmedi.

Kırmızı Beyazlı kulüpten bu konuda her hangi açıklama yapılmazken edindiğimiz bilgile göre ligin ilk yarısında Çorum’da oynanan maçta çıkan olaylar nedeni ile kırmızı beyazlılar Kapadokyaspor maçına gitmemiş.

Sahası bakımda olduğu için ilk yarıda Suvermez Kapadokyaspor ile Çorum’da İtfaiye sahasında karşılaşan Osmancık Belediyespor maçtan 0-0 beraberlik ile ayrılmıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve kenar yönetimleri arasında büyük bir kavga çıkmıştı. Çıkan kavgayı takviye gelen emniyet güçleri biber gazı sıkarak ayırmıştı. Bu maç sonunda iki takımdan da çok sayıda sporcu ağır cezalar almıştı.

Dünki rövanş maçı öncesinde Suvermez takımı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeni ile çıkabilecek olası olaylarda sporcularının ceza alacak olması ve baraj maçında forma giyememe ihtimallerini göze alan Osmancık Belediyespor yönetimi maça çıkmama kararı aldı.

Maça çıkmayan Osmancık Belediyespor’un 3-0 hükmen mağlup olması, üç puanının silinmesi ve maç masraflarının ödeme cezasının verilmesi bekleniyor.