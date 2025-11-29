Kadınlar Voleybol 2. Liginde temsilcilerimizden Çorum Voleybol evinde Rize Endüstri Meslek Lisesi’ni konuk ederken ilk iki mücadelesi veren Osmancık Belediyespor en güçlü rakibi Bordo Mavi61 deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde 10. maçlar sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunan temsilcimiz Osmancık Belediyespor 28 puanla ikinci sırada bulunan ve play-off için çok kritik maçta Bordo Mavi61 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Osmancık Sultanları bu maçı kazanması halinde ilk iki için avantaj yakalayacak. Maç yarın saat 14’de Yomra Spor Salonunda başlayacak.

14. grupta 11. hafta maçında Çorum Voleybol yarın saat 15’de Atatürk Spor Salonunda Riza Endüstri Meslek Lisesi ile karşılaşacak.

Temsilcimiz 12 puanla yedinci sırada yer alırken konuk Rize takımı ise 4 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Maçı Hüseyin Kamber yönetecek yardımcılığını ise Eyüp Burak Cerit yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Turgut Yıldırım görev yapacak.