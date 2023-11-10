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Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligin beşinci hafta maçında lider Ayancık Belediyespor’a deplasmanda 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Hafta içi mesaisinde Ayancık Belediye Olimpik Spor Salonu’nda oynanan maçta ev sahibi takım ilk iki sette zorlanmadı ve 25-13’lük skorlarla iki seti kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı. Üçüncü sette maça ortak olmak isteyen temsilcimiz Osmancık Belediyespor’un çababı sonuç vermedi ve bu setide 25-21 alan ev sahibi Ayancık Belediyespor maçı 3-0 kazanarak beşinci maçında dördüncü galibiyetini alarak 13 puanla liderliğini sürdürdü. Osmancık Belediyespor ise dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini alarak 6 puanla dördüncü sırada yer aldı.