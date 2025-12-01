Kadınlar Voleybol 2. liginde sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan Osmancık Belediyespor, Bordo Mavi61 deplasmanında rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Yomra Spor Salonunda oynanan maçın ilk setinde rakibi ile başa baş bir oyun oynayan Osmancık Sultanları rakibinin hücumdaki etkili oyunu karşısında savunmada bireysel hataları fazla yapınca seti 25-21 kaybetti.

İkinci sette ise oyundan erken düşen temsilcimiz seti 25-15 kaybetti.

Final setinde ise maça ortak olmak isteyen Osmancık Belediyespor iyi bir mücadele verdi ancak rakibin hücumdaki etkili oyunu karşısında seti 25-22 maçıda 3-0 kaybetti ve haftayı puansız kapattı.