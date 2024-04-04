Yıldız Kızlar Voleybol Grup birinciliğinde Osmancık Belediyespor evinde ilk maçında Başkent Voleybolspor ile karşılaşacak.

Kulüplü yıldız kızlar voleybol grup birinciliği maçları ilk kez Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak.

Bu kategoride Çorum şampiyonu olan Osmancık Belediyespor ile birlikte üç kulübün mücadele edeceği grup maçlarının fikstiri belli oldu.

Osmancık Spor Salonu’nda yarın saat 15’de ilk maçta Başkent Voleybol ile Osmancık Belediyespor takımları karşılaşacak.

Cumartesi günü Çankırı Gençlikspor ile Başkent Voleybol takımı mücadele ederken pazar günü iseson maçta Osmancık Belediyespor ile Çankırı Gençlikspor takımları mücadele edecek.

Grup birincisi takımyarı final grubuna yükselecek.