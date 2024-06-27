Çorum’un Osmancık ilçesinde iki uzman doktor göreve başladı.

Acil Uzman Hekimi Dr. Hasan Eren Zorlu ve Acil Uzman Hekimi Dr. Abdülkadir Uğurel İlçe Devlet Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Hasan Eren Zorlu, uzmanlık eğitimini ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamladı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Abdülkadir Uğurel ise uzmanlık eğitimini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.