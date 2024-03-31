Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye başkanlığını MHP'nin adayı Ahmet Gelgör kazandı.
2019 yerel seçimlerinde Osmancık Belediye Başkanı seçilen Gelgör, bu seçimde de AK Parti adayı Serdar Emin Kurşun'u geçerek yeniden belediye başkanı seçildi.
AHMET GELGÖR KİMDİR?
MHP Osmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Gelgör, 1971'de Osmancık’ta doğdu.
İlkokulu Dodurga’nın Berk köyünde, ortaokulu Dodurga Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise Osmancık Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı.
Çeltik sektöründe faaliyet gösteren işletmeye sahip Gelgör, çeşitli dönemlerde MHP Osmancık İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde MHP'den Osmancık Belediye Başkanı seçilen Gelgör, görevini sürdürmektedir. G
elgör, evli ve 2 çocuk babasıdır.