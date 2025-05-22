Çorum 'un Osmancık ilçesinde 1943'teki depremde yıkılan ve yerine iş yeri inşa edilen türbe yeniden inşa edilecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, türbe inşası için kamulaştırma kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Gelgör, "Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmada ilçemizde İbriktar Hazretlerine ait türbe, cami ve hamamın bulunduğu bilgisine ulaştık. Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre bu manevi mekanın yıkıldıktan sonra yerine iş yerleri inşa edildiği ve daha sonra bu taşınmazların da özel mülkiyete geçtiğini tespit ettik. Tapu kayıtlarını incelediğimiz de İbriktar Hazretlerinin bulunduğu alanı tespit ettik." dedi.

Kamulaştırması yapılan alanın tapusunun Belediye adına tescillendiğini aktaran Gelgör, "En kısa sürede buradaki yıkım çalışmalarını yaparak İbriktar Hazretlerinin manevi mirasını ortaya çıkaracağız. Bu alanda inanç turizmine de katkı sağlayacak bir çalışma yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İbriktar Derneği Başkanı Selim Dölcü de çalışmalardan ötürü Gelgör’e teşekkür etti.