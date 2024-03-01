Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın unvan değişikliği ile ilgili yapacağı Olağanüstü Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Gülüm Düğün Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak olan Genel Kurul’da ayrıca oda üyesi esnafa özel hastaneler başta olmak üzere bazı firmalardan yararlanacakları üye kimlik kartları teslim edilecek.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, Genel Kurul’un şimdiden hayırlı olmasını temenni ederek, tüm oda üyelerini Genel Kurula davet etti.