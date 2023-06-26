Çorum Belediyesi, bayramda iki gün ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla iş başında olacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Kurban Bayramı’nda halk otobüslerinin bayramın birinci günü ve ikinci günü ücretsiz olacağını açıkladı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatan Aşgın, “İlk gün seferler saat 09.00’da başlayacak. İkinci gün saat 08.00’da, üçüncü günden itibaren ise toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak.” dedi.

Öte yandan Kurban Bayramı’nda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yanı sıra, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de bayram boyunca görev başında olacak.

Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo 153’ü arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız.” dedi.