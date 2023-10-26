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Çorum'da halk otobüsünden inen gence otomobil çarptı.

Kaza, bugün Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yolcu indirmek için durağa yaklaşan otobüsten inen Kuddusi S. (25) isimli yaya, otobüsün önünden karşıya geçmek için yola çıkınca, 19 SN 382 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gencin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

Olay yerine çağrılan ambulansta ilk tedavisi yapılan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.