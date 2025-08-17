Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun karayolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Ö. yönetimindeki 19 ABT 578 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana girerek durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sabri Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Erol Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.