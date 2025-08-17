Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan Türkiye Kamu-Sen, 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.

18 Ağustos'ta Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, "Memur ve emekli sadece hakkı olanı istiyor. 6,5 milyonluk bu kitlenin son derece makul ve gerçekçi taleplerini görmezden gelemezsiniz! Kamu işverenin getirdiği teklif, müzakere edilebilecek ciddiyetten fersah fersah uzakta kalmıştır. Devlet memuru, devletin kamu hizmetini vatandaşa ulaştırandır.

18 Ağustos Pazartesi günü, tüm memurlarımız, daha iyi koşullarda kamu hizmeti sunabilmek için kamu hizmetini durduruyor. Bütün meslektaşlarımızı yapacağımız iş bırakma eylemine destek olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.