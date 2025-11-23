Çorum'un Alaca ilçesinde elektrikli araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Yozgat karayolu Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgie göre, İsmihan B. yönetimindeki 19 AFP 552 plakalı elektrikli araç ile Necati Y. idaresindeki 60 AGC 266 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Habib T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.