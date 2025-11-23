Merkez Tarhan Köyü nüfusuna kayıtlı olup Almanya’da vefat eden Asiye Erçin, toprağa verildi.

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Çorum merkez Tarhan Köyünden Asiye Erçin, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Almanya’dan Türkiye’ye getirtilirken, dün Tarhan Köyü’nde gerçekleştirilen rızalık alma erkanının ardından Asiye Erçin, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkan Vekili Garip Özgür, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Eker, bazı partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.