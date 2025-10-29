Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Ceyhan ilçesinde otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü.

Korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi, görüntü dehşete düşürdü - Resim: 1

Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi, görüntü dehşete düşürdü - Resim: 2

Tırın altına giren otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi, görüntü dehşete düşürdü - Resim: 3

Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Muhabir: Anadolu Ajansı