Çorum'da otomobilinde hareketsiz halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum-Ankara karayolu, Şeker Fabrikası mevkisinde 07 HMA 80 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye, trafik polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, E.B. (34) olduğunu belirlenen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Muhabir: Anadolu Ajansı