Organize Sanayi Bölgesi'nde Organize Sanayi 7. Cadde Numara 27/31-1 adresinde hizmet veren Çorum'un köklü ve öncü sanayi kuruluşlarından Barmaksan Endüstri ve Makine Sanayi A.Ş., küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve üretim kalitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla başlattığı stratejik projede son aşamaya geldi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) teknik desteği ve Hitit Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Kaynakçı Eğitimi ve Kaynak Yöntem Şartnamelerinin (WPS/PQR) Oluşturulması" projesinde kritik süreçler tek tek tamamlanarak sahada iş başı eğitimlerine geçildi.

MÜHENDİSLİK ALTYAPISI TAMAMLANDI: WPS VE PQR SÜREÇLERİ ONAYLANDI

Proje kapsamında ilk olarak Barmaksan A.Ş.'nin üretim hattına ve kullandığı malzemelere özel MIG-MAG ve TIG kaynak yöntemlerine yönelik Kaynak Yöntem Şartnameleri (WPS) hazırlandı. Doğrulama aşamasında alınan test numunelerinin prosedür uygunlukları (PQR), TÜRKAK akreditasyonuna sahip bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi, belgelendirildi ve firmanın teknik altyapısına entegre edildi.

40 KAYNAK PERSONELİ İÇİN 160 SAATLİK YOĞUN İŞ BAŞI EĞİTİMİ

Mühendislik ve dokümantasyon altyapısının tamamlanmasının ardından projenin en önemli ayaklarından biri olan çalışan yetkinliğini artırma sürecine başlandı. Barmaksan bünyesinde görev yapan 40 kaynak personeli, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Çiçek danışmanlığında teori ve uygulamayı birleştiren kapsamlı bir eğitim programına alındı.

Toplam 160 saat sürecek eğitim programının yüzde 70'i doğrudan fabrika sahasındaki üretim parkurunda uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde parametrik kontroller, kaynak pozisyonları, kaynak hatalarının önlenmesi ile iş sağlığı ve güvenliği bilinci iş başı uygulamalarıyla pekiştiriliyor. Her çalışan için özel olarak hazırlanan Yetkinlik Takip Matrisleri sayesinde personelin bireysel gelişimi ve pozisyon uygunlukları anlık olarak takip ediliyor.

KURUMSAL BİLİNÇ VE SATIŞ DESTEĞİ

Teknik altyapı ve saha eğitimlerinin yanı sıra pazarlama ve satış ekiplerine de özel bir eğitim modülü sunuldu. Bu kapsamda ekiplerin, şirketin kazandığı uluslararası kaynak standartlarını ve teknik kabiliyetlerini müşteri iletişiminde daha etkin, teknik ve ikna edici bir dille aktarmaları sağlandı.

Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak kapsamlı bir kapanış dosyası ile belgelendirilmesi hedefleniyor.