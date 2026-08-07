Çorum'da orta refüje çarparak karşı şeride geçen hafif ticari araçtaki anne ile oğlu yaralandı.
Hatice D’nin (46) kullandığı 05 DG 927 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Ankara karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile araçta bulunan oğlu Murat A.A. (11) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı anne ile oğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle orta refüjde bulunan ağaçlarda hasar oluştu.
Muhabir: Anadolu Ajansı