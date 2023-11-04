Çorum’da yolun karşısına geçen 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalarak sürüklenen çocuk ağır yaralandı.
Kaza Üçtutlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, dedesinin peşinden yola doğru koşan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.