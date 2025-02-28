Çorum 'da otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

G.Ö'nün (38) 34 LP 5318 plakalı otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait otomobil ile Sarımbey köyündeki evi ve eklentilerinde yapılan aramada 49 paket halinde 30,3 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

G.Ö, işlemleri için karakola götürüldü.