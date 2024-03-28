Çorum 'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hasan D. idaresindeki 06 RM 552 plakalı otomobil ile Mehmet Ö'nün kullandığı 19 AER 619 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Berk Ö, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.