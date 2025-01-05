Kocaeli​'de meydana gelen otopark kavgasında 2 kişi yaralandı. Evlerinin önünde park yeri bulamayan Emre Ö. (34) ve Muhammet Ö. (35) isimli kardeşler, otomobillerini sokağın karşısına park etmek istedi. O sırada bir vatandaş, aracın park edilmemesi için kardeşleri uyardı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında park sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kardeşlerin kavgaya karıştığı komşu evden aldığı tabancayı alarak ateş etmeye başladı. Muhammed Ö. yaralanarak yere düşerken, o sırada otomobille hareket eden Emre Ö'ye de kurşun isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emre Ö., park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

SALDIRGAN KAÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Olayı gerçekleştiren komşu olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ö. ve ağır yaralanan​ Emre Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.