Çorum’da faaliyet gösteren bir grup oto yıkamacı ve otoparkçı esnafı, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Necmettin Uzun ile fiyat tarifesi konusunda istişarede bulundular.

Ziyarette oda üyesi esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Necmettin Uzun, Çorum’da bu sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerde fiyat birliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Bu konuda çalışma yapacaklarını ifade eden Uzun, ayrıca kayıt dışı çalışan oto yıkamacı ve otoparkçı esnafının da Oda’ya gelerek kayıtlarını yaptırmalarını istedi.

Şehirde otopark sıkıntısının olduğunu ancak her önüne gelenin boş bir alanı çevirerek bu işi yapmaması gerektiğini belirten Necmettin Uzun, her işte olduğu gibi buna da bir standart getirilmesi gerektiğini ve bu konuyu da Çorum Belediyesi ile işbirliği yaparak çözeceklerine inandıklarını kaydetti.

Otopark işletmecileri ve oto yıkamacılarda farklı farklı fiyatların olduğunu, bu konuda vatandaşların da mağdur oluğunu bildiklerini dile getiren Başkan Uzun, yeni taban fiyat belirlenmesi için tüm oda üyesi esnafın görüşlerini alacaklarını söyledi.

Herkesin kendi kafasına göre fiyat artışına gitmemesi gerektiğinin altını çizen Necmettin Uzun, “İşlemeciler kendi isteğine göre rekabet yapıyor. Fiyatları indiriyor ya da artırıyor. Bu da iyi bir şey değil. En kısa zamanda bu konuyla ilgili çalışmamızı yapıp hem esnafın hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Birlik Başkanımız Sayın Recep Gür ve ile görüş alışverişinde bulunup sorunları temelden çözeceğiz” dedi.